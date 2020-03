Coronavirus, Governo valuta chiusura Aeroporti Milano, Bergamo, Reggio Calabria, Verona, Firenze, Ciampino e Brindisi [DETTAGLI]

12 Marzo 2020 11:57

Coronavirus: al vaglio del ministro delle Infrastrutture e dei trasporti la chiusura di vari aeroporti

E’ al vaglio del ministro delle Infrastrutture e dei trasporti Paola De Micheli la chiusura degli aeroporti di Linate, Bergamo Orio al Serio, Verona, Firenze, Ciampino, Reggio Calabria e Brindisi. La richiesta sul tavolo del ministro arriva dall’Ente nazionale di aviazione civile su sollecitazione dei gestori degli scali, che hanno registrato un drastico calo dei passeggeri e soprattutto del traffico merci per l’emergenza Covid-19 L’Enac ha quindi proposto al ministro “uno scenario infrastrutturale aeroportuale minimo” in grado comunque di “garantire la mobilità del trasporto aereo all’interno del territorio nazionale”. In questa “configurazione minima”, che può essere resa effettiva entro domani sera, sarebbero garantiti i collegamenti con le isole. Rimarrebbero quindi aperti gli aeroporti di Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Genova, Lamezia Terme, Lampedusa, Milano Malpensa, Napoli Capodichino, Palermo, Pantelleria, Pescara, Pisa, Roma Fiumicino, Torino, Venezia Tessera.

