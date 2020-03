Coronavirus, il richiamo del governo: “non viaggiate per tornare in famiglia, serve responsabilità”

14 Marzo 2020 21:53

“Non viaggiare neppure per tornare in famiglia. Spostarsi solo per esigenze indifferibili”, è la nota ufficiale che arriva dal governo

Sale la preoccupazione al sud Italia. La notizia dei tanti italiani che continuano a mettersi in viaggio verso le regioni d’origine, ha messo in allarme le regioni meridionali, perché questa situazione farebbe salire il numero dei contagi e andrebbe a creare nuovi focolai. Da palazzo Chigi è stato necessario un richiamo, che fa riferimento anche agli affetti familiari: “va fatto uno sforzo in più da parte di tutti. Anche da parte di chi lavora o studia in una regione diversa dal luogo dove ha la propria famiglia o la residenza. Non si sposti”, è la nota ufficiale.

Valuta questo articolo