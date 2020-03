Emergenza Coronavirus, chiuse la Lombardia e altre 11 province. Sospese le cerimonie, anche quelle funebri e scuole chiuse fino al 3 aprile

7 Marzo 2020 22:25

Emergenza Coronavirus, il Governo vara un nuovo decreto. Chiuse la Lombardia e altre 11 province: sospese le cerimonie civili e religiose, comprese quelle funebri. Bar e ristoranti aperti ma solo se in grado di distanziare gli avventori

Il Governo sta per varare un nuovo decreto per fronteggiare l’emergenza Coronavirus con nuove misure nazionali di contenimento del virus. Nella bozza compare il divieto di ingresso e di uscita (a meno di motivi “gravi e indifferibili”) dalla Lombardia e da 11 province di Piemonte, Veneto, Emilia Romagna. Nel dettaglio, le province diventate “zona rossa” sono le seguenti: Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Venezia, Padova, Treviso, Asti e Alessandria. Tutte le nuove disposizioni sono valide dall’8 marzo fino al 3 aprile.

Emergenza Coronavirus, ecco cosa stabilisce il decreto

Il decreto stabilisce inoltre la chiusura nelle aree citate di tutte le palestre, piscine e centri benessere, centri termali. Le competizioni sportive all’aperto sono ammesse solo a porte chiuse. Le scuole continueranno a essere chiuse fino al 3 aprile. I centri commerciali dovranno essere chiusi ma solo nel weekend. Sono sospese le cerimonie civili e religiose, comprese quelle funebri. Bar e ristoranti aperti ma solo se in grado di distanziare gli avventori. Inoltre, sospesi i congedi ordinari del personale sanitario e tecnico. Restano chiusi i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura.

Emergenza Coronavirus, le sanzioni previste per chi non rispetta le nuove misure

Chi non rispetta le nuove misure per fronteggiare il Coronavirus disposte in Lombardia e nelle altre 11 province può essere punito con l’arresto fino a 3 mesi e fino 206 euro di ammenda.

