Coronavirus: Gori, ‘governo si fa carico di scelta difficilissima ma necessaria’

22 Marzo 2020 00:35

Palermo, 21 mar. (Adnkronos) – “Stop in tutta Italia alle attività produttive non essenziali. Il Governo si fa carico di una scelta difficilissima ma necessaria a tutela dei lavoratori. Per ripartire servirà un lavoro straordinario, con sacrifici da parte di tutti”. Così, su Twitter il sindaco di Bergamo Giorgio Gori dopo l’annuncio del premier Conte.

