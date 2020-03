Emergenza Coronavirus: bloccato il giro del mondo dell’Amerigo Vespucci

7 Marzo 2020 11:11

L’emergenza Coronavirus blocca anche il giro del mondo della Nave Scuola della Marina Militare, la Amerigo Vespucci

L’emergenza Coronavirus blocca il giro del mondo dell’Amerigo Vespucci. “La situazione impone per il momento la cancellazione del programma previsto per la Campagna L’Italia a vele spiegate- Il giro del mondo della Nave Scuola Amerigo Vespucci 2020-21”, fa sapere la Marina. “Ad oggi non vi sono i presupposti e le condizioni per partire con un’attività complessa ed impegnativa per la Nave ed il suo equipaggio in mari lontani dalla madre patria. La nave scuola Amerigo Vespucci e’ l’emblema della Marina Militare: in essa è racchiusa l’eccellenza del Made in Italy, nel solco delle tradizioni marinare”. “Nave Vespucci, quando l’attuale situazione avrà’ termine e il Paese si risolleverà, sarà la prima avanguardia della rinascita per contribuire a rilanciare l’immagine nazionale portando nel mondo i nostri valori e l’eccellenza italiana”, fa sapere la Marina.

