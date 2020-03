Coronavirus a Gioia Tauro: revocata la chiusura delle edicole nei giorni festivi

21 Marzo 2020 20:16

Coronavirus: grazie all’intervento del prefetto di Reggio Calabria, il sindaco di Gioia Tauro ha revocato la chiusura delle edicole nei giorni festivi modificando la relativa ordinanza

Il sindaco di Gioia Tauro, Aldo Alessio, ha revocato la chiusura delle edicole nei giorni festivi. Risolutivo l’intervento del Prefetto di Reggio Calabria, Massimo Mariani.

“Il prefetto Mariani – affermano Carlo Parisi, segretario del Sindacato Giornalisti della Calabria e segretario generale aggiunto della Fnsi e Michele Albanese, presidente dell’Unci Calabria e responsabile Fnsi per la Legalità, nel ringraziarlo per il tempestivo intervento – ha lavorato per correggere un grave errore che avrebbe leso il diritto dei cittadini ad essere correttamente informati in un momento molto delicato per la vita del Paese”. “Chiudere le edicole – proseguono Parisi e Albanese – senza tenere conto delle disposizioni contenute nei Decreti del Governo, che le considerano espressamente servizi essenziali, avrebbe significato introdurre un precedente pericoloso che si sarebbe potuto inquadrare anche come interruzione di un pubblico servizio. Grazie, dunque, al Prefetto Mariani, ma anche al sindaco di Gioia Tauro per aver compreso e accolto le nostre segnalazioni e, quindi, rivisto la sua ordinanza”. “Un intervento, il nostro, – aggiungono Parisi e Albanese – che non è certo scaturito dalla volontà di sollevare alcuna polemica, ma dalla necessità di garantire un diritto, quello all’informazione, insopprimibile soprattutto in un frangente drammatico per l’intera comunità. Un diritto ribadito e tutelato dallo stesso presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che ringraziamo per aver seguito in prima persona la vicenda”, concludono.

Domani, e nelle altre giornate festive, le edicole saranno aperte dalle 7 alle 13, anticipando di un’ora la chiusura rispetto ai giorni lavorativi, in ottemperanza del decreto del Governo.

Valuta questo articolo