23 Marzo 2020 22:54

Coronavirus: tre persone sono state denunciate in provincia di Varese perchè si erano riunite in un circolo a giocare a biliardo

Denunciate tre persone a Cassano Magnago, in provincia di Varese, per inosservanza al provvedimento della pubblica autorità, beccati a giocare a biliardo in un circolo cittadino. I carabinieri, dopo aver notato le luci accese, sono entrati nel locale trovando il titolare e due amici intenti a giocare e divertirsi.

