Coronavirus: Gentiloni, ‘per crisi no solo Bce, servono politiche coordinate Paesi Ue’

18 Marzo 2020 19:35

Roma, 18 mar. (Adnkronos) – In caso di crisi dei mercati finanziari chi deve scendere in campo? “La Bce e lo scudo europeo che difende la nostra moneta unica. Ma in campo ci vogliono anche le politiche di bilancio coordinate di tutti i Paesi europei. Non può essere solo la Bce ad affrontare questa crisi”. Lo dice Paolo Gentiloni, commissario Ue all’Economia, al Tg3.

