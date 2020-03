Coronavirus: Gentiloni, ‘coronabond? ne stiamo discutendo’

18 Marzo 2020 19:38

Roma, 18 mar. (Adnkronos) – “Finora noi ci siamo concentrati sull modifica alle nostre regole per consentire a tutti i Paesi di spendere e di investire in salute, sostegno alle forze di lavoro, liquidità per le imprese”. Lo dice Paolo Gentiloni, commissario Ue all’Economia, al Tg3.

“Ora dobbiamo invece dedicarci soprattuto a strumenti straordinari: a crisi straordinaria, risposta con strumenti straordinari. E stiamo discutendo anche dei coronabond”.

