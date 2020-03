Coronavirus, Gelato Cesare ha deciso di non fare consegna a domicilio ma ci regala gustose ricette ‘fai da te’ [VIDEO]

18 Marzo 2020 12:26

Davide De Stefano ha pubblicato un video che vi proponiamo e vi consigliamo di guardare e mettere in pratica prima possibile per una gustosa pausa dolce

L’emergenza coronavirus sta cambiando le nostre abitudini e il nostro modo di vivere la casa, la famiglia e il tempo. Ne abbiamo parlato con Davide De Stefano, titolare di Gelato Cesare, che ci ha raccontato come la quarantena dovuta al recente decreto governativo, sebbene ci costringa in casa, sia diventata propizia per farci riscoprire tante piccole cose che, con i tempi frenetici della vita quotidiana, davamo per certi e trascuravamo: “Siamo a casa in seguito al decreto anti coronavirus – racconta Davide -, e dunque Gelato Cesare è chiuso. Ho deciso di non fare consegna a domicilio perché preferisco che i nostri collaboratori stiano coi propri cari e godano la presenza delle proprie famiglie. Ovviamente sono certo che torneremo presto, molto più forti di prima e il gelato di Cesare sarà il più buono di sempre!“.

Un augurio che ci facciamo anche noi. Ma Davide non si è limitato solo a questo, perché dai propri canali social ha deciso di omaggiare i propri clienti di una ‘chicca’, un regalino che ognuno di noi può prendere e fare proprio: la ricetta di un golosissimo sorbetto alla fragola. Davide ha pubblicato un video che vi proponiamo e vi consigliamo di guardare e mettere in pratica prima possibile per una gustosa pausa dolce:

Valuta questo articolo