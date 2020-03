4 Marzo 2020 09:05

Coronavirus, Garavaglia (Lega): “A livello sanitario dobbiamo fidarci e non discutere le regole, per un mese saremo un pò più british. Sull’economia serve intervento molto pesante. 3,6 miliardi non bastavano neanche prima dell’emergenza”

Massimo Garavaglia, deputato della Lega, è intervenuto ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta”, condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus, emittente dell’Università Niccolò Cusano.

Sull’emergenza Coronavirus e le ricadute sull’economia. “Una cosa è la questione sanitaria e lì bisogna fidarsi, senza discutere le regole che ci vengono date. Bisogna stare attenti, prendere un po’ di sane precauzioni, per un mesetto facciamo all’antica, siamo un po’ più distaccati, un po’ più british. Poi però c’è l’economia. E’ necessario fare un intervento molto pesante. Già prima dell’emergenza Coronavirus i dati dicevano che si sarebbe arrivati a fine anno con un pil a zero, con deficit a 2,7. I 3 miliardi e 600mila sono la metà di quello che sarebbe servito per affrontare la crisi prima di questa emergenza. Se bloccano le prenotazioni per la Sardegna, dove c’è un solo caso di contagio, è un dramma. E questo è solo il settore turismo, ma la stessa cosa vale per commercio e artigianato”.

Boschi e Marattin hanno abbandonato il vertice di maggioranza. “Conoscendo Boschi e Marattin è facile capire perché si siano arrabbiati. Con 3,6 miliardi non fai niente, serve molto di più, moltiplicato 10. Qualcosa si può fare con le regole. Ad esempio il maledetto codice degli appalti, con quelle regole idiote che ci siamo autoimposti solo in Italia. Quello che è stato fatto con la ricostruzione del Ponte di Genova bisogna farlo per tutto il resto. Italia viva la pensa come noi, il M5S no e per questo litigano. Il codice degli appalti ha comportato un blocco degli investimenti. Ormai non firma più niente nessuno perché è terrorizzato di finire nei pasticci. Vogliamo azioni decise subito per evitare la moria di piccole e medie imprese. Fra un mese la situazione che abbiamo noi sarà un po’ da tutte le parti. Questo dovrebbe portarci a guardare di più al mercato interno e alla domanda interna. La plastic tax va cancellata, non c’è neanche da ragionarci 5 secondi. Qui abbiamo un’emergenza globale, finita l’emergenza globale torneremo a parlare di Greta, ma per 6 mesi le priorità sono altre”.

Sul decreto per l’emergenza. “Noi ovviamente votiamo lo sforamento del deficit, pur dicendo che 3,6 sono insufficienti. Poi il decreto, come tutti i decreti, si vota se è bello, vedremo cosa c’è scritto dentro, faremo le nostre proposte per renderlo una cosa seria, se ci piace lo votiamo altrimenti no. Noi siamo assolutamente responsabili e assolutamente preoccupati, perché i segnali che ci arrivano sono drammatici”.

