Coronavirus: Gallera, ‘tampone relativo, importante monitorare chi ha bisogno’

24 Marzo 2020 08:42

Milano, 24 mar. (Adnkronos) – “Il tampone ha un valore relativo, noi abbiamo 22 centri che processano i tamponi e ne riusciamo a fare 5mila al giorno, adesso stiamo valutando di ampliare la nostra potenzialità, siamo la regione che ha più centri, ma anche se facciamo 100-200mila tamponi al giorno quanto tempo ci vuole per processarli? A quel punto è importante monitorare le condizioni di salute per intervenire su chi ha bisogno”, ad esempio verificando con il saturimetro – a disposizione del proprio medico – la saturazione dei polmoni, quanto si respira bene, “stiamo convolgendo i medici per questa sorveglianza più stringente rispetto a prima”. Lo spiega l’assessore lombardo al Welfare Giulio Gallera ospite di Agorà.

