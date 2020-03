Coronavirus, Gallera: in Lombardia altri 127 decessi

12 Marzo 2020 18:00

Coronavirus: il bilancio di oggi in Lombardia

Ad oggi in Lombardia sono stati registrati “8.725 soggetti positivi” al coronavirus, con una crescita di “1.445 rispetto a ieri“. I decessi “sono 744, 127 in piu’ di ieri“. Lo ha detto l’assessore lombardo al Welfare, Giulio Gallera. L’assessore Gallera ha aggiunto che ci sono “4.247 soggetti ricoverati” per il coronavirus, “+395 rispetto a ieri. Una crescita leggermente inferiore a quella di ieri, visto che nei giorni scorsi avevamo un aumento di 500. Il problema e’ che rimangono in ospedale per molti giorni“. Invece in terapia intensiva ci sono “605 persone, +45 rispetto a ieri”. Infine “i dimessi sono 1.085“.

