23 Marzo 2020 08:14

Milano, 23 mar. (Adnkronos) – “Noi avremmo preferito che il governo in relazione alle nostre Regioni potesse assumere le nostre decisioni, in modo da evitare questa difficoltà interpretativa. I nostri tecnici ci dicono che su tutto ciò che è legato alle materie concorrenti, come le attività ricettive, valgono le misure di Regione Lombardia”. Lo ha detto l’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, ad Agorà su Rai3.

