Coronavirus: Gallera, ‘dati ancora in crescita, risultati misure tra una settimana’

15 Marzo 2020 18:16

Milano, 15 mar. (Adnkronos) – “Oggi le nostre città lombarde sono molto vuote, il livello di consapevolezza è più forte e quindi la battaglia la vinceremo, le poche persone in giro hanno le mascherine e stanno a distanza una dall’altra, questo è l’atteggiamento giusto”. Lo dice l’assessore al Welfare, Giulio Gallera, in collegamento su Facebook.

Quella di oggi “è un’altra giornata con dati in crescita: i risultati noi contiamo di vederli tra un’altra settimana perché come sapete l’incubazione è tra sette e dieci giorni e può arrivare fino a 14”. Quindi, “chi ha avuto una vita relazionale fino a sabato, domenica evidentemente manifesterà sintomi del Coronavirus”. Regione Lombardia auspica di “arrivare alla fine della prossima settimana a fare un bilancio per cui i contagi hanno iniziato a rallentare”.

Valuta questo articolo