Coronavirus a Messina: rubate oltre 300 mascherine all’Ospedale di Piemonte

10 Marzo 2020 11:33

Furto di mascherine all’Ospedale Piemonte di Messina: indagini in corso

I Carabinieri della stazione di Camaro, insieme al Reparto operativo, sono al lavoro per risalire all’identità degli autori di un furto di mascherine avvenuto all’interno del deposito dell’ospedale Piemonte di Messina. Nella notte ignoti hanno fatto accesso ai locali e portato via circa 350 mascherine protettive. Si tratta di episodi che nelle ultime settimane si stanno verificando in tutta Italia, complice l’emergenza legata coronavirus e il vertiginoso aumento dei prezzi delle mascherine. I militari hanno acquisito le registrazioni degli impianti di videosorveglianza.

