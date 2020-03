24 Marzo 2020 15:44

Roma, 24 mar. (Adnkronos) – “Abbiamo fatto al Governo proposte chiare per rivedere l’elenco delle produzioni indispensabili. Tutto ciò che non è essenziale si può e si deve rinviare per tutelare la salute dei lavoratori e di tutti”. Lo scrive su twitter la Segretaria generale della Cisl, Annamaria Furlan, commentando la video conferenza di questa mattina con i ministri Gualtieri e Patuanelli.

