Coronavirus: a decine al funerale, denunciata una ditta funebre

12 Marzo 2020 17:08

La Polizia di Verona ha denunciato, ai sensi dell’articolo 650 del Codice Penale, due titolari di una agenzia di pompe funebri che avevano organizzato un funerale con la presenza di diverse decine di persone nei locali di una casa funeraria di Bussolengo (Verona). Il Dpcm del 9 Marzo scorso ha vietato la celebrazione di cerimonie religiose e civili al fine di tutelare la salute pubblica. Per questo motivo gli operatori di un equipaggio della Polizia Stradale, nell’ambito dei controlli disposti per verificare il rispetto del divieto di lasciare il domicilio senza giustificato motivo, hanno appreso dai passeggeri di un’auto fermata che erano diretti ad un funerale. Cosi’ si sono diretti nel luogo indicato da amici del defunto, trovando una trentina di persone che si apprestavano a seguire le esequie, convinte che questo non fosse vietato. Hanno spontaneamente lasciato subito il luogo della cerimonia, consentendo ai parenti piu’ prossimi, in numero piu’ ridotto, di seguire il funerale fino al termine. Per i due titolari dell’agenzia di pompe funebri, due fratelli di origine veronese, e’ scattata la segnalazione all’autorita’ Giudiziaria.

