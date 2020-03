Coronavirus, fuga dal Nord: passeggeri fermati a Messina e spediti in quarantena. Stop ai treni

14 Marzo 2020 16:20

Maxi controlli alla stazione di Messina sui passeggeri partiti in treno da Milano, stop ai treni notturni a partire da stasera

Maxi controlli questo pomeriggio alla stazione ferroviaria di Messina sui passeggeri giunti a bordo di un treno partito ieri sera da Milano. Si si tratta del treno Intercity notte 355663, partito ieri sera alla 20:10 da Milano e arrivato questa mattina a Messina intorno alle 12,45.

Il personale sanitario e le forze dell’ordine hanno effettuato i controlli su tutti i passeggeri, come previsto dalle nuove disposizioni. Il treno sarebbe dovuto ripartire subito dopo sdoppiandosi, una parte verso Palermo e un’altra in direzione Siracusa, ma si è fermato a Messina per poter effettuare i controlli.

La notizia dell’arrivo di passeggeri provenienti dal Nord ha spinto a predisporre un servizio sullo Stretto di Messina all’approdo e alla stazione ferroviaria per verificare tutti i passeggeri in arrivo, controllare la temperatura corporea e conoscere la provenienza. I controlli sono scattati d’intesa con Regione e prefettura, tutti i passeggeri avranno l’obbligo di rispettare il periodo di quarantena. Inoltre il Ministero delle Infrastrutture ha disposto lo stop ai treni notturni a partire da stasera, “al fine di contrastare e contenere l’emergenza sanitaria da Coronavirus, il Mit sta progressivamente razionalizzando l’offerta in accordo con gli operatori sanitari, in considerazione del Dpcm dell’11 marzo”.

