Folle fuga dal Nord, la situazione dall’autostazione di Milano: “venduti parecchi biglietti, situazione tranquilla”

8 Marzo 2020 14:22

Folle fuga dal Nord, la situazione dall’autostazione di Milano: “normale l’afflusso nella mattinata, anche se nelle prime ore della giornata, dalle 6:30 alle 10:30 circa la biglietteria ha venduto parecchi biglietti”

E’ serena la situazione all’autostazione di Milano Lampugnano, dalla quale partono gli autobus verso il Meridione e l’Estero. I bus in partenza sono tre: uno per il centro Italia, uno per la Sicilia e uno per Marsiglia. E’ stato normale l’afflusso nella mattinata, anche se nelle prime ore della giornata, dalle 6:30 alle 10:30 circa la biglietteria ha venduto numerosi biglietti. “Non un’affluenza eccezionale”, viene ribadito dai bigliettai, “ma sicuramente sopra la media”. Le linee che in giornata partono per le regioni del Sud non sono state cancellate: è ancora possibile, per esempio, prenotare un biglietto per la Calabria alle 15:30 con una compagnia locale, oppure con Flixbus alle 19:30 da San Donato. Una dipendente di una catena di ristoranti napoletani di Milano afferma: “ho prenotato il biglietto ancora prima che scoppiasse tutto questo, ora non so se potrò tornare nella mia città”.

