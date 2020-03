Coronavirus: Fsp Polizia Veneto, ‘dare soldi sanzioni controlli a ospedali’

26 Marzo 2020 16:34

Milano, 26 mar. (Adnkronos) – “Destinare interamente i proventi delle sanzioni di chi viola le misure per arginare il contagio da coronavirus al sistema sanitario nazionale e alle regioni al fine di potenziare le terapie intensive e tutte le strutture ospedaliere impegnate in prima linea a curare i cittadini contagiati da Covid-19”. è la proposta di Mauro Armelao, segretario generale regionale Fsp Polizia di Stato del Veneto dopo la decisione del governo di applicare una sanzione amministrativa che andrà dai 400 ai 3.000 euro.

“Il decreto sarà retroattivo quindi tutte le sanzioni, articolo 650 codice penale, fatte durante questi giorni dagli organi di polizia saranno convertite in sanzioni amministrative nella misura minima ridotta della metà. Lo Stato darebbe un bel segnale di vicinanza ai cittadini colpiti dal virus e andrebbe ad aiutare le strutture ospedaliere: oltre che impegnare una parte per acquistare mascherine chirurgiche, gel igienizzanti, importante sarebbe appunto potenziare le strumentazioni per le terapie intensive”, spiega.

L’auspicio è che “questo appello venga preso in seria considerazione sperando che anche i politici portino avanti questa proposta nelle sedi opportune”, conclude Armelao.

