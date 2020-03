Il coronavirus frena le donazioni di sangue, l’appello di Fasted Messina: “Non c’è pericolo, andate a donare”

5 Marzo 2020 11:34

L’appello di Fasted Messina Onlus: “Mettete da parte la paura e andate a donare”

#selofaiseiunfigo. È questo lo slogan per la campagna di sensibilizzazione per la raccolta di sangue scelto da Fasted Messina Onlus. Un invito ai donatori che l’associazione fa abitualmente, considerando il bisogno di chi ha necessità di sangue, soprattutto i pazienti cronici, come chi soffre di Talassemia. Ma in questo periodo alle difficoltà quotidiane si aggiunge quella della paura e della diffidenza provocata dal corona virus. “In queste settimane– spiega il Presidente Tony Saccà- in tutta la nazione, ma soprattutto nella provincia di Messina le donazioni sono calate drasticamente provocando una crisi nella crisi che rischia di aggravare lo stato di salute dei tanti malati che con la Fasted Messina rappresentiamo”. La trasfusione di sangue è fondamentale per vivere e la situazione attuale sta mettendo a rischio l’incolumità di tante persone. “Il nostro appello è di mettere da parte la paura, in questo caso infondata, e di aiutarci ad aiutare chi ha bisogno. Diventare donatori è semplice e noi possiamo indicarvi tutti i passaggi che servono per donare. Vogliamo, tra l’altro, rassicurare tutti i donatori e chi volesse diventarlo, che la donazione è assolutamente sicura, e che ci sono, soprattutto nei centri trasfusionali ospedalieri, percorsi protetti e dedicati. Vista la situazione di emergenza abbiamo pensato di lanciare continuamente il nostro appello sicuri della

sensibilità dei cittadini”. Nelle prossime settimane infatti, con i vari centri trasfusionali e le associazioni donatori sangue della provincia di Messina (AVIS, Fratres, Amdas, Fidas) verranno organizzate altre giornate di sensibilizzazione, come quella dello scorso sabato 29 febbraio.

