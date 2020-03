21 Marzo 2020 18:47

Roma, 21 mar. (Adnkronos) – “In una giornata segnata ancora purtroppo da dati pesanti , in particolare sul fronte delle persone che sono scomparse, torniamo a porre la questione che pongono anche i medici delle aree più colpite dal Covid19: si fermino tutte le attività lavorative non essenziali, per tutelare i lavoratori e le lavoratrici, e per tutelare la salute di tutti e di tutte noi”. Lo afferma Nicola Fratoianni di Sinistra italiana-Leu in un video pubblicato su Facebook.

