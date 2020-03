Coronavirus: Fratoianni, ‘bene Conte, ora impegno di tutti per stop contagio’

22 Marzo 2020 00:40

Roma, 22 mar. (Adnkronos) – “Chiuderanno le attività non essenziali. Bene così, presidente Conte. Adesso tutta Italia, tutti noi, dobbiamo impegnarci ancora di più per bloccare il contagio #Covod19. Ora lavoriamo per mettere in sicurezza lavoro e reddito dei cittadini. Forza, dobbiamo farcela”. Lo scrive su twitter Nicola Fratoianni.

