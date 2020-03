Coronavirus, fornisce le generalità di un parente all’estero: 38enne denunciato nel cosentino

27 Marzo 2020 18:45

Scoperto dai militari a seguito delle successive verifiche sulla veridicità dei dati forniti nella dichiarazione, l’uomo ha poi rivelato la sua vera identità

Un uomo di 38 anni residente a Rota Greca, in provincia di Cosenza, è stato denunciato dai militari della stazione carabinieri Forestale di Montalto Uffugo per falsa attestazione e sostituzione di persona. Secondo quanto riferito, l’uomo era in compagnia di altre due persone, è stato fermato per un controllo in una zona montana a bordo di un’auto mentre circolavano lungo la rete di viabilità del comune di San Benedetto Ullano all’altezza della località Laghicello. Dalla verifica effettuata dai militari è risultato che i tre erano in giro senza alcun comprovato motivo che ne giustificasse il relativo spostamento: è stata pertanto elevata loro una sanzione amministrativa. Uno dei tre inoltre ha dichiarato di essere privo di documenti ed in prima battuta ha fornito ai militari le proprie generalità, indicando anche attraverso il modello di autocertificazione però un nome di un suo parente residente all’estero. Scoperto dai militari a seguito delle successive verifiche sulla veridicità dei dati forniti nella dichiarazione, l’uomo ha poi rivelato la sua vera identità ed è stato pertanto denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Cosenza.

