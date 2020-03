Coronavirus: Fornaro, ‘servizi sociali via migliore per risposte subito a chi ha bisogno’

28 Marzo 2020 21:33

Roma, 28 mar. (Adnkronos) – “I comuni sono da sempre il primo presidio dello Stato sul territorio e quindi nessuno meglio di loro può fornire una pronta risposta alle famiglie indigenti e ai singoli in difficoltà”. Lo afferma il capogruppo di Liberi e Uguali, Federico Fornaro.

“Era necessaria una risposta immediata alla domanda di aiuti da parte di chi è in gravi difficoltà economiche e la rete dei servizi sociali di comuni e consorzi è certamente lo strumento più rapido per arrivare a questa fascia di popolazione. Mentre altri continuano imperterriti nella loro campagna demagogica, il Governo dimostra di provare a dare risposte concrete e rapide, nei limiti del possibile, alle sofferenze economiche generate da Covid19”.

Valuta questo articolo