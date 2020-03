4 Marzo 2020 13:19

Roma, 3 mar. (Adnkronos) – Il governo sta valutanto di allargare la zona rossa all’area a Nord di Bergamo. Ma ci sarebbero posizioni diverse nel comitato scientifico. E’ quanto si apprende da fonti dell’esecutivo. Le stesse fonti sottolineano, che da lunedì dovrebbero entrare in vigore le nuove misure per tutti e si dovrebbe attenuare la necessità di fare altre zone rosse, perché di fatto il Paese potrebbe fermarsi tutto, tranne che per spostamenti necessari.

Valuta questo articolo