Coronavirus: Fontana, ‘sbloccare opere pubbliche in Lombardia’

6 Marzo 2020 23:11

Roma, 6 mar. (Adnkronos) – “Ho avanzato una richiesta che non costerebbe nulla. Sblocchiamo le tante opere pubbliche in Lombardia, già approvate e finanziate, pronte ad essere cantierizzate ma che non partono mai”. Così a Porta a Porta il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana evidenziando come “ci sono infrastrutture stradali, opere per 1 mld di euro, 14 miliardi di euro per il rilancio della rete ferroviaria. Facciamo partire queste opere pubbliche. Sarebbe un messaggio importantissimo”, aggiunge Fontana.

Con la Regione dell’Emilia Romagna e con la Regione del Veneto, rileva,”abbiamo fatto una serie di richieste” al Governo: “dal sostegno al lavoratore autonomo, al dipendente, alla cassa integrazione in deroga per tutte le imprese anche con un solo dipendente. Abbiamo fatto delle richieste per il turismo, per tutte le attività che hanno delle esigenze a causa dell’emergenza coronavirus”, sottolinea Fontana.

