Coronavirus, folle esodo verso il Sud: “Gli italiani siano più responsabili del Governo. Fermatevi, non venite in Calabria. Non mettete a rischio la salute dei vostri parenti”

8 Marzo 2020 12:25

Coronavirus, il senatore Mangialavori condivide l’appello lanciato in queste ore dalla presidente Jole Santelli a tutti coloro che vorrebbero raggiungere la Calabria dalle zone rosse: “fermatevi, non complicate una situazione già difficile, non mettete a rischio la salute dei vostri parenti e amici”

“Gli italiani devono dimostrare di essere più responsabili di questo governo sconsiderato”. Lo afferma il senatore Giuseppe Mangialavori.

“Quanto avvenuto ieri – continua il parlamentare di Forza Italia –, entra di diritto nei manuali su ciò che non si dovrebbe mai fare in caso di un’emergenza nazionale. Il governo ha consentito la diffusione della bozza di decreto che prevede la “chiusura” di interi territori prima ancora che il testo entrasse in vigore. Una scellerata fuga di notizie che ha generato il fuggi fuggi dai territori interessati. Per una inqualificabile eterogenesi dei fini, il governo potrebbe aver raggiunto lo scopo che voleva evitare”.

“L’auspicio – prosegue Mangialavori – è che l’esodo verso le regioni del Centro e del Sud sia stato contenuto per tempo. I cittadini, in questo momento drammatico della nostra storia, devono dare prova di grande responsabilità e attenersi alle disposizioni vigenti, in modo da non estendere il contagio anche in altre zone del Paese. Un allargamento dell’epidemia in regioni impreparate come quelle del Sud avrebbe effetti devastanti. Condivido, pertanto, l’appello lanciato in queste ore dalla presidente Jole Santelli a tutti coloro che vorrebbero raggiungere la Calabria dalle zone rosse: fermatevi, non complicate una situazione già difficile, non mettete a rischio la salute dei vostri parenti e amici”.

“Oggi più che mai – conclude il senatore –, è necessario usare la testa, non farsi prendere dal panico e seguire i consigli degli esperti e le prescrizioni delle autorità. È l’unico modo per superare questa emergenza”.

Valuta questo articolo