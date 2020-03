Coronavirus: Fico, ‘Camere chiuse? Parlamento non ha mai chiuso e mai chiuderà’

22 Marzo 2020 19:38

Roma, 22 mar. (Adnkronos) – “Il Parlamento non ha mai chiuso e non chiuderà. Lo ribadisco a chi continua a parlare di Camere ferme”. Lo scrive il presidente della Camera, Roberto Fico, su Fb.

“Le Camere, da quando è nata l’emergenza, hanno approvato due misure importantissime lavorando nel rispetto delle prescrizioni delle autorità sanitarie. La prima è stata la conversione del decreto Covid 1, la seconda l’approvazione dello scostamento di Bilancio che ha liberato miliardi per consentire all’Italia di fare fronte all’emergenza sanitaria e rispondere alle esigenze di imprese e cittadini”.

