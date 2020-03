Coronavirus, “La nuova via della Seta”: il prof. Paolo Ferrara nominato commissario responsabile del tavolo di lavoro per la Regione Calabria

30 Marzo 2020 16:32

Coronavirus, Ferrara: “ho accolto la nomina con lo spirito di collaborare per lo sviluppo e gli scambi Cina-Italia perché dialogo e cooperazione possano portare donazioni di materiale sanitario e dispositivi tecnologici anti-Covid19 da impiegare nell’emergenza sul territorio della Regione Calabria”

Il dr. Salvatore Varano quale Commissario straordinario dell’Associazione “Consiglio per la Cooperazione Economica e Culturale “La nuova via della Sete” per la Regione Calabria della Commissione straordinaria di lavoro, studio e cooperazione nell’emergenza Coronavirus, nomina “il dott. Prof. Paolo Antonio Ferrara, già Presidente del Consorzio Universitario Metropolitano UniReggio di Reggio Calabria, quale commissario responsabile del Tavolo di lavoro Emergenza COVID-19 per la regione Calabria nonché delegato responsabile per la Provincia di Reggio Calabria. Il prof Paolo Antonio Ferrara, avrà il compito di: Acquisire le istanze, le informazioni richieste per definire i metodi, i tempi di collaborazione e le effettive necessità di materiale sanitario per supportare il contrasto all’emergenza del Coronavirus (mascherine, ventilatori polmonari, ecc.) che sarà inviato al referente del Consiglio per la Cooperazione Economica e Culturale “la nuova via della Seta” al fine di organizzare le donazioni per conto dell’associazione a favore dell’Italia con riferimento alla Regione Calabria; Collaborare con Enti, Aziende e Istituti pubblici e privati, allo scopo di fornire supporto all’emergenza italiana e fare da tramite per la buona riuscita della donazione in beneficenza del materiale necessario; Aiutare il Dipartimento di Sanità Pubblica Italiana a ricevere donazioni cinesi per la lotta contro il Coronavirus da parte del Welfare Pubblico Cinese, da parte di privati cittadini cinesi e di aziende cinesi; Collaborare per lo sviluppo e per gli scambi Cina-Italia in particolare relativi ai prodotti tecnologici e anti Covid19; Aiutare gli enti alla fornitura basso costo di presidi medici e non relativi alla lotta contro il Coronavirus”.

“Ho accolto la nomina con lo spirito di collaborare per lo sviluppo e gli scambi Cina-Italia perché dialogo e cooperazione possano portare donazioni di materiale sanitario e dispositivi tecnologici anti-Covid19 da impiegare nell’emergenza sul territorio della Regione Calabria”, afferma Paolo Ferrara.

