Coronavirus, Falcomatà: “dobbiamo stare a casa. A Reggio Calabria non si è registrato un flusso in aumento”

9 Marzo 2020 11:59

Reggio Calabria, il sindaco Falcomatà si esprime sull’emergenza coronavirus

“Non si è registrato un flusso in aumento rispetto agli altri giorni per ciò che riguarda gli arrivi sia in treno che in auto. I reggini di ritorno, da quanto ci comunica l’Asp, sono stati tutti sottoposti ai controlli e messi in regime di quarantena obbligatoria”. Cosi’ il sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, che aggiunge: “Trenitalia ha fornito alla Prefettura gli elenchi dei passeggeri di oggi e degli ultimi 15 giorni al fine di avere dati piu’ certi. Naturalmente non e’ sufficiente perchè ci sono modalità di acquisto del biglietto che non consentono di conoscere l’identità di chi lo acquista”. “Tutto questo, pero’, rischia di non bastare se non cambiamo le nostre abitudini ed evitiamo il più possibile i contatti che non siano strettamente necessari. E quindi – conclude Falcomatà – dobbiamo fare una cosa semplice: stare a casa”. Oggi in Prefettura a Reggio Calabria si svolgera’ una nuova riunione del Comitato riunito a livello nazionale in videoconferenza.

