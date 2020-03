Coronavirus: F. Sala, ‘con Veneto ed Emilia condiviso urgenza aiuti subito a pmi’

4 Marzo 2020 20:47

Milano, 4 mar. (Adnkronos) – “Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna hanno condiviso insieme nelle ultime ore un pacchetto di richieste di aiuti immediati che hanno sottoposto al Governo e che si sviluppa prioritariamente intorno ad un concetto: non intendere la zona rossa economica come la zona rossa epidemica, bensì allargarla a tutti i territori coinvolti”. Così il vicepresidente della Regione Lombardia e assessore alla Ricerca, Fabrizio Sala, alla consueta conferenza stampa di aggiornamento a Palazzo Lombardia. “Siamo in linea con le altre Regioni e con il Governo – ha continuato – in un confronto a trecentosessanta gradi ora”.

Sono necessari, in particolare, “finanziamenti per la trasformazione del nostro tessuto produttivo in un sistema con maggiore flessibilità. Dallo smart working all’e-learning, serve spingere e sviluppare questi strumenti per il futuro. Terzo, ma non meno importante – ha concluso – servono investimenti pubblici attraverso un commissario alle imprese ‘Modello Ponte Morandi’ per creare sviluppo anche attraverso la semplificazione”.

