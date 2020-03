24 Marzo 2020 09:44

Coronavirus: boom di contagi in Germania, dove il numero di casi è aumentato di 4.764 in un giorno, raggiungendo un bilancio totale di 27.436. Stato di emergenza in Francia

Tanti contagi da Coronavirus in Germania, dove il numero di casi è aumentato di 4.764 in un giorno, raggiungendo un bilancio totale di 27.436: lo ha annunciato questa mattina l’Istituto per le malattie infettive Robert Koch. La Francia è ufficialmente per due mesi in stato d’emergenza sanitaria, che comporta numerose misure restrittive per contenere la diffusione dell’epidemia del coronavirus.

