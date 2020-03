Coronavirus, escono per ballare in strada: indagini in corso a Mazara del Vallo

23 Marzo 2020 19:27

Sui social il video di gente che balla in strada a Mazara del Vallo, indaga la Polizia Municipale

“Non appena ieri pomeriggio abbiamo ricevuto il video dove si vedono persone che ballano in strada, ho immediatamente mandato una pattuglia per controllare e multare i trasgressori del decreto per evitare il contagio da Coronavirus. Ma arrivati sul posto non abbiamo trovato alcuno“. A dirlo è il comandante della polizia municipale di Mazara del Vallo, Salvatore Coppolino dopo la diffusione sui social di un video che riprende gente che ballano per strada. “Stiamo adesso indagando – prosegue il comandante – se questo video sia stato girato effettivamente ieri o nei giorni passati. E su chi lo abbia diffuso”. Dalla strada dove e’ stato girato il video alcuni abitanti affermano che si tratta “di riprese effettuate nei giorni scorsi“. E una donna lamenta “la cattiveria di chi lo ha diffuso ieri“.

