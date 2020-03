Coronavirus: rinviati tutti gli esami e le lauree all’Unime. Al Policlinico di Messina accesso limitato ai dottorandi, assegnisti, borsisti e specializzandi

7 Marzo 2020 19:48

Coronavirus. All’Università di Messina esami e lauree rinviati, si svolgeranno per via telematica. Al Policlinico accesso limitato ai dottorandi, assegnisti, borsisti e specializzandi

Le misure adottate dal DPCM del 4 marzo si fondano su tre principi essenziali: quello della tutela della salute pubblica, quello del diritto allo studio, nonché quello della continuità dei servizi alla comunità. Nello specifico, le disposizioni mirano ad evitare presenza prolungata di flussi di persone ad una distanza inferiore a quella ritenuta necessaria per evitare o contenere il contagio.

Al fine di tranquillizzare gli studenti e le loro famiglie, quindi, in via precauzionale, il Rettore dell’Università di Messina,Salvatore Cuzzocrea, comunica che tutti gli esami e le lauree precalendarizzati sono stati rinviati in tutti i Dipartimenti in attesa di nuova imminente calendarizzazione per consentirne lo svolgimento per via telematica.

Nella giornata di lunedì saranno forniti i dettagli della nuova calendarizzazione.

Il Rettore, prof. Salvatore Cuzzocrea, inoltre, di concerto con il Direttore Generale dell’AOU “G. Martino”, dott. Giuseppe La Ganga, ha disposto con proprio decreto, in ottemperanza al DPCM, di consentire l’accesso al Policlinico soltanto ai dottorandi, borsisti, assegnisti e agli specializzandi. La seduta di laurea già fissata per giorno 10 marzo 2020 delle professioni sanitarie, tecnico delle prevenzione ambiente e luoghi di lavoro si svolgerà in via telematica. Gli studenti sono invitati pertanto a non recarsi al Policlinico.

Valuta questo articolo