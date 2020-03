Coronavirus, epidemia drammatica in Iran: 1.234 nuovi casi nelle ultime 24 ore, morto anche l’ex vice ministro degli esteri [DETTAGLI]

6 Marzo 2020 12:18

Coronavirus, gli ultimi aggiornamenti dall’Iran

L’Iran ha aggiornato a 4.747 casi di contagio e 124 morti il bilancio dell’epidemia di coronavirus. Secondo quanto riferito dal ministero della Salute, i pazienti guariti sono 913. Nelle ultime 24 ore, i nuovi casi di contagio registrati sono stati 1.234 e 17 gli ultimi decessi.

Coronavirus, Iran: “morto l’ex vice ministro degli esteri Sheikholeslam”

L’ex vice ministro degli Esteri iraniano, Hossein Sheikholeslam, è morto a causa del nuovo coronavirus. Lo riferisce l’agenzia iraniana Tasnim secondo cui il diplomatico 67enne, numero due della diplomazia della Repubblica Islamica negli anni Ottanta, è deceduto in un ospedale di Teheran. Sheikholeslam è stato anche parlamentare, ambasciatore in Siria e consigliere per la politica estera del capo del Parlamento, Ali Larijani, e del ministro degli Esteri Javad Zarif.

