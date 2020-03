9 Marzo 2020 21:32

Il Ministro Boccia: “il governo intende uniformare le misure contro il Coronavirus in tutta Italia”

E’ sempre più difficile la situazione in Italia per via della diffusione del Coronavirus. Il governo, per tentare di fermare l’emergenza, avrebbe deciso di uniformare le misure contro il virus in tutto il Paese. E’ quanto ha preannunciato il ministro per i Rapporti con le Regioni, Francesco Boccia, parlando di “progressiva omogenizzazione delle regole su tutto il territorio nazionale”.

Valuta questo articolo