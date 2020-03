9 Marzo 2020 13:49

Il tweet di Casini in merito all’emergenza coronavirus che ha colpito l’Italia

“Siamo in guerra e in guerra non importa nulla chi governa e chi è all’opposizione. Siamo tutti sulla stessa barca: chi non l’ha capito ancora è un irresponsabile. L’unica soluzione seria è estendere la zona rossa a tutta Italia per evitare che il contagio ci sommerga”. Lo scrive su twitter Pierferdinando Casini. In un altro tweet aggiunge: “Non si tratta di una risposta emotiva, ma di una decisione dolorosa, inevitabile e razionale”.

