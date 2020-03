5 Marzo 2020 18:42

Emergenza Coronavirus in Calabria: “siamo davvero preparati ad affrontare l’escalation di un virus che sta mettendo a dura prova realtà sanitarie molto più attrezzate di noi? Pagheremo anche noi la dabbenaggine ed il pressappochismo di un governo nazionale che ha chiuso la stalla dopo che i buoi sono scappati?”

“Il Fronte Nazionale Calabria esprime grande vicinanza e solidarietà agli operatori sanitari calabresi che, nonostante la ben nota carenza di personale e mezzi, si stanno spendendo senza risparmio, affrontando una tale emergenza con encomiabile professionalità, umanità e professionalità, rischiando in prima persona. Grazie per il vostro lavoro”. E’ quanto scrive in una nota Vittoria Sgrò, Segretario Provinciale Fronte Nazionale, dirigente regionale con delega alla Sanità. “Questa nota che ripubblichiamo con ancora più decisione, va incrementata ed arricchita alla luce degli ultimi sviluppi inerenti la crisi da COVID-19. Sottolineiamo la nostra seria preoccupazione, in particolar modo al commissario alla sanità che speriamo legga la presente nota, per cinque questioni fondamentali:

1. Il numero insufficiente di posti letto in terapia intensiva;

2. Il numero insufficiente di posti letto nel reparto malattie

3. La carenza severa di personale sanitario;

4. Il mancato rinnovo dei contratti ai 70 infermieri del Gom.

I prossimi giorni – prosegue la nota– saranno, per la nostra terra, cruciali. Siamo davvero preparati ad affrontare l’escalation di un virus che sta mettendo a dura prova realtà sanitarie molto più attrezzate di noi? Nutriamo forti dubbi in proposito! Pagheremo anche noi la dabbenaggine ed il pressappochismo di un governo nazionale che ha chiuso la stalla dopo che i buoi sono scappati? Smentite i nostri timori con prese di posizione coerenti, coese e realmente efficaci e con una campagna di assunzioni che possa farci affrontare con dignità ciò che la Regione si appresterà a vivere”, conclude la nota.

