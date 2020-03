Emergenza Coronavirus, l’Università della Calabria invia 40 chili di gel igienizzante a Codogno [FOTO e VIDEO]

3 Marzo 2020 17:42

Emergenza Coronavirus: la Macrofarm ha prodotto nei propri laboratori e donato alla Protezione Civile del comune del Lodigiano il disinfettante ormai introvabile

Lo spin-off dell’Unical Macrofarm srl, specializzato nella formulazione di prodotti nel campo dell’assistenza sanitaria, ha inviato 40 chili di igienizzante mani a Codogno, uno dei centri più colpiti dall’emergenza Coronavirus. I ricercatori dello spin-off hanno risposto così all’appello lanciato sui social dalla Protezione Civile che opera nel comune del Lodigiano, per reperire il disinfettante ormai sempre più introvabile vista l’alta richiesta. La catena della solidarietà si è messa subito in moto e ha coinvolto anche altre ditte locali. Lo spin-off ha prodotto nei propri laboratori l’igienizzante con il contributo della Silva Extracts srl, che ha fornito la materia prima necessaria per ottenere il gel, e la filiale di Rende del Corriere Bartolini, che si è messa a disposizione per effettuare in modo gratuito la spedizione.

Nelle foto i soci dello spin-off Macrofarm srl: i professori Francesco Puoci e Vincenzo Pezzi, Fabio Amone e Rocco Malivindi con il team dei ricercatori che lavorano presso la struttura.

