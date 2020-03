Coronavirus: Dpcm, da profumerie a pet shop, ecco esercizi che resteranno aperti/Adnkronos

11 Marzo 2020 23:35

Roma, 11 mar. (Adnkronos) – Ecco l’elenco degli esercizi commerciali che resteranno aperti, dopo l’ultima stretta decisa dal governo e annunciata dal premier Giuseppe Conte su tutto il territorio nazionale. Non abbassano le saracinesche gli ipermercati, i supermercati, i discount di alimentari, i minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari, il commercio al dettaglio di prodotti surgelati, in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici.

Resta operativo il commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati, commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati, di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati, commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico, di articoli igienico-sanitari, di articoli per l’illuminazione, commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici.

