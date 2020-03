Coronavirus, il dott. Trimarchi tranquillizza i donatori di sangue: “non c’è alcun rischio di contrarre infezioni, anzi chi dona è più controllato” [VIDEO]

11 Marzo 2020 22:59

Il dott. Alfonso Trimarchi, primario del Centro Trasfusionale degli Ospedali Riuniti di Reggio Calabria, ha lanciato un video messaggio per tranquillizzare i donatori di sangue

Le notizie che stanno circolando in Italia in merito all’emergenza coronavirus stanno mettendo in apprensione anche i cittadini calabresi. In merito a questo il dott. Alfonso Trimarchi, primario del Centro Trasfusionale degli Ospedali Riuniti di Reggio Calabria, ha lanciato un video messaggio per tranquillizzare i donatori di sangue e tutti coloro che hanno intenzione di iniziare questo percorso di vita. Di seguito le sue parole: “in città e in provincia non abbiamo ancora avuto un calo delle donazioni come avvenuto al nord. La donazione non espone assolutamente il donatore alla possibilità di contrarre le infezioni. Questo perché abbiamo messo in atto tutte le situazioni che ci permettono di prevedere e prevenire il contagio, ma anche perché chi dona il sangue ha un sistema immunitario che gli permette di non ammalarsi”.

Valuta questo articolo