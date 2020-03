6 Marzo 2020 15:54

Coronavirus, calo delle donazioni di sangue in tutto il paese

Ormai da diversi giorni si segnala un calo delle donazioni di sangue in tutta Italia dovuto principalmente alla paura del Coronavirus. Lo affermano il Centro Nazionale Sangue e il Civis, il coordinamento delle associazioni dei donatori, che ricordano come chi non e’ considerato a rischio di contagio ed e’ in buona salute puo’ andare tranquillamente a donare, contattando prima il punto di raccolta per evitare affollamenti.

