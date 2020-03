Coronavirus: domani riunione governo su dpcm per eventuale nuova stretta**

19 Marzo 2020 17:58

Roma, 19 mar. (Adnkronos) – Il governo farà domani il punto, riferiscono fonti dell’esecutivo all’Adnkronos, su un nuovo dpcm per una possibile stretta sulle misure già in vigore per contrastare la diffusione del Coronavirus. Un giro di vite che, viene spiegato, potrebbe arrivare nel weekend, “a Borsa chiusa ed esercizi chiusi, perché dopo ogni Dpcm – spiega un’altra fonte di governo – si scatena qualche assembramento, leggi supermercati e tabaccherie. Quindi meglio adottarlo quando tutto è chiuso o quasi”.

