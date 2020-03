Coronavirus: domani a Messina la prima seduta di laurea online, da mercoledì lezioni in via telematica

9 Marzo 2020 17:44

Emergenza Coronavirus, domani a Messina sette studenti universitari discuteranno la tesi di laurea per via telematica

Si svolgerà domani, martedì 10 marzo, a partire dalle ore 9 la prima seduta di laurea del cdl in Tecnico delle prevenzione ambiente e luoghi di lavoro, la commissione sarà presieduta dalla prof.ssa Giovanna Spatari, saranno invece 7 i laureandi che per primi discuteranno la tesi con queste modalità.

Mercoledì 11 marzo, alle ore 14, invece, in via sperimentale il prof. Francesco La Rosa terrà la prima lezione telematica di Sistemi di elaborazione e di informazione per gli studenti del CdL di Infermieristica.

Giovedì 11, inoltre, sarà la volta degli studenti iscritti alla sedi di Priolo e Noto a sostenere gli esami, già calendarizzati, in modalità streaming.Questi ultimi per le informazioni potranno rivolgersi ai dipartimenti di afferenza.

Tutti i dipartimenti sono al lavoro in collaborazione con il Ciam per la rimodulazione della calendarizzazione delle lezioni del II semestre, degli esami e delle sedute di lauree.

Ulteriori info saranno fornite nei prossimi giorni.

