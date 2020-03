Coronavirus: Di Maio, ‘un pensiero a chi sta in trincea, grazie davvero’

27 Marzo 2020 23:23

Roma, 27 mar. (Adnkronos) – “Un pensiero a chi sta in trincea in questo momento e trascorrerà la nottata in ospedale o in strada. Ogni italiano non smetterà mai di ringraziarvi. Buonanotte a chi avrà la fortuna di riposare. Grazie, davvero”. Così il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio in un post su Facebook.

