Coronavirus in Calabria, l’autostrada sembra un deserto: l’A2 Salerno-Reggio mai stata così vuota [FOTO e VIDEO]

15 Marzo 2020 15:27

Coronavirus in Calabria, non solo le città: si svuota anche l’autostrada! L’A2 Salerno-Reggio Calabria mai stata così vuota di domenica

L’Autostrada del Mediterraneo non è mai stata così vuota. L’emergenza coronavirus ha fermato anche il traffico stradale e, come testimoniato dalle immagini, lungo l’A2 Salerno-Reggio Calabria non ci sono quasi più veicoli in transito. Raramente infatti, per chi sta viaggiando in queste ore, capita di incontrare qualche automobile, e possono anche passare diversi minuti prima di avvistare un tir di trasporto merce. Desolati gli autogrill, completamente vuoti di gente. Anche i pannelli autostradali non comunicano più la presenza di code o di lavori in corso, gli unici consigli riservati ai passeggeri sono quelli di restare a casa per prevenzione.

