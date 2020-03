Coronavirus: denunciati a Milano cinque 20enni al parco

18 Marzo 2020 15:06

Milano, 18 mar. (Adnkronos) – Cinque ragazzi, tutti tra i 21 e i 25 anni, sono stati denunciati mentre si trovavano insieme in un’area verde di piazza Vigili del Fuoco, a Milano. La polizia, dopo la segnalazione di un privato al 112, è andata a identificarli, contestando loro l’assembramento e il mancato rispetto, in generale, dei divieti imposti dal Decreto del Presidente del Consiglio per il contrasto alla diffusione del Covid19. I cinque hanno detto agli agenti del Commissariato Lambrate che stavano aspettando un’amica: per questo, sono indagati in stato di libertà.

