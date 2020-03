Emergenza Coronavirus, ecco le misure del decreto “salva-economia” del governo

11 Marzo 2020 10:26

Emergenza Coronavirus, dal congedo allo stop dei mutui: le misure del decreto “salva-economia” del governo

E’ in arrivo il decreto “Salva Economia” del governo, atteso per oggi in Consiglio dei ministri ma potrebbe slittare anche a domani. Questi nello specifico gli interventi:

Sul fronte famiglia è attesa la moratoria di 18 mesi sui pagamenti delle rate del mutuo sulla prima casa per chi perde il lavoro o è impossibilitato a lavorare a causa del coronavirus. Tra gli interventi dovrebbero vedere luce il voucher baby sitter (ma può essere usato anche per le badanti) da 600 euro o, in alternativa, il congedo parentale straordinario di 15 giorni. Per le imprese il governo ha annunciato una moratoria sui mutui per le aziende colpite dagli effetti economici. Dovrebbe essere introdotto il credito d’imposta per le aziende che hanno perso almeno il 25% del fatturato. E’ atteso con il dl un pacchetto di ammortizzatori sociali con l’estensione e il potenziamento della Cassa d’integrazione in deroga. il governo ha preannunciato una moratoria fiscale e contributiva. Sul versante fiscale, non è esclusa la sospensione delle rate della rottamazione-ter.

